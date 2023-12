Bola de Prata elege Endrick como autor do gol mais bonito do Brasileirão

Endrick protagonizou uma pintura na vitória histórica do Palmeiras em cima do Botafogo por 4 a 3 no Nilton Santos. O atacante, dessa forma, recebeu o prêmio de maior golaço do Brasileirão. A premiação foi concedida pelo Bola de Prata, da ESPN, nesta quinta-feira (7).

“É uma honra imensa estar aqui e receber esse prêmio. É um dos gols mais bonitos da minha carreira e sou muito grato por ter ajudado minha equipe nessa situação. Eu sei que meus pais e meus companheiros torceram muito por mim. Obrigado”, disse Endrick para ESPN.

O Botafogo vencia por 3 a 0 no Nilton Santos. Portanto, uma reação do Palmeiras era impensável naquele momento. No entanto, Endrick resolveu aparecer. O atacante, dessa forma, disparou em velocidade, fez fila e marcou um dos gols mais importantes do campeonato.

Joia do Palmeiras

Aliás, Endrick foi um dos destaques do Brasileirão e teve participação direta no bicampeonato consecutivo do Palmeiras. O atacante é uma das principais promessas do clube alviverde nos últimos anos e está acertado com Real Madrid. A transferência está marcada para acontecer em julho de 2024, quando completa 18 anos.

