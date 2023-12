CEO do Vasco detalha demissão de Bracks, indica saída de Abel e fala em permanência de Ramón

Após a permanência do Vasco na elite do futebol nacional, a 777 Partners, dona majoritária da SAF, iniciou mudanças no futebol cruz-maltino. Para falar sobre o norte para a próxima temporada e, claro, a análise de 2023, Lúcio Barbosa, CEO do Gigante da Colina, concedeu uma entrevista de imprensa nesta quinta-feira (7).

Pouco antes da coletiva, saiu a notícia que Paulo Bracks foi demitido. Lúcio confirmou e explicou o desligamento do dirigente.

“A gente vai brigar na parte de cima da tabela e identificamos que era preciso mudar o perfil e, por isso, conversamos com o Paulo Bracks, a quem agradeço muito, é um grande profissional. Hoje, comunicamos que o Paulo não faz mais parte da diretoria do Vasco e, nos próximos dias, a gente deve conversar novamente sobre possíveis nomes”, afirmou Lúcio.

“Já tínhamos conversas sobre os perfis, sobre o que a gente gostaria de fazer diferente. A decisão foi difícil, porque ele é um grande profissional. Muitos o criticaram por ele ter sumido, mas acho que foi um grande ato. Ele apareceu na hora ruim e, quando começou a melhorar, deixou os outros aparecerem. Durante essa madrugada a gente conversou bastante, e a decisão foi tomada”, completou.

Quem será o substituto?

Nas redes sociais, vascaínos pedem a contratação de um nome forte no mercado. Assim, um dos mais citados é o de Alexandre Mattos. Sem dar nenhum nome, Lúcio afirmou que a ideia é contratar um dirigente vitorioso.

“Vamos falar sobre os nomes posteriormente. Mas isso é importante (que seja alguém com carreira vitoriosa). A decisão tem que ser rápida, devemos anunciar nos próximos dias”, disse.

Aliás, o Vasco deve sofrer mais uma saída. Afinal, Abel Braga, coordenador de futebol, aceitou convite de um dos candidatos à presidência do Internacional para assumir o cargo de diretor do Colorado, caso Roberto Melo seja eleito.

Ramón segue no Vasco?

Aliás, uma das grandes preocupações dos vascaínos é a permanência de Ramón Díaz no clube. O argentino tem contrato até o fim de 2024 com o Cruz-Maltino. Dessa forma, Lúcio Barbosa disse que o desejo da SAF é continuar com ele e sua comissão técnica.

“Ele tem contrato até dezembro de 2024 e queremos mantê-lo. Ele já comprovou sua qualidade e aonde ele pode levar o Vasco daqui para a frente”, detalhou.

“É um trabalho em conjunto, claro que tem a opinião do Ramón, vamos trabalhar juntos com o próximo diretor de futebol. Todas as partes têm que ser ouvidas, o Ramón vai saber o que a gente precisa mexer para brigarmos na parte de cima da tabela”, complementou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.