Mayke celebra penta particular do Brasileirão

Com o título do Brasileirão do Palmeiras, o lateral-direito Mayke tornou-se o primeiro atleta a ganhar cinco vezes a competição no modelo de pontos corridos, em vigor desde 2003. Afinal, ele foi campeão ainda em 2022 e 2018 pelo próprio Verdão. Já em 2013 e 2014, foi bi pelo Cruzeiro.

Assim, curiosamente, o pentacampeonato particular de Mayke foi confirmado em cima do ex-clube, afinal, as equipes empataram em 1 a 1, o suficiente para o Palmeiras ser campeão brasileiro pela 12ª vez na história. O lateral, vale lembrar, foi titular no jogo decisivo.

“É claro que o fato de ser pentacampeão de um torneio tão difícil e disputado como é o Brasileiro me deixa muito feliz. É sinal de que eu, com a ajuda das pessoas que estão e estiveram ao meu lado, trilhei um caminho vitorioso. Se parar pra pensar, tem muitos clubes grandes do país que não ganharam cinco títulos da competição e isso só demonstra como é complicado. Agradeço a Deus por tudo o que ele me proporcionou até aqui. Acho que só vou ter a real dimensão disso quando eu parar. Até lá, tenho mais alguns bons anos de carreira e vou continuar me dedicando para buscar mais taças do Brasileirão e de todas as competições que disputar”, afirmou Mayke.

Assim, Mayke se junta a Zinho, Andrade e Dagoberto como os únicos a terem ganho o nacional cinco vezes na carreira, levando em consideração apenas os campeonatos a partir de 1971. Os outros, porém, foram campeões pelo menos uma vez no modelo do mata-mata.

“Considero o troféu deste brasileiro como um dos mais especiais da minha carreira porque foi um ano bem complicado para mim. Somente a minha família e as pessoas mais próximas sabem o que eu passei e terminar o ano com mais essa taça tão desejada me deixa muito, mas muito orgulhoso. Gostaria de agradecer à minha esposa, que sempre está ao meu lado, em todos os momentos, sejam eles bons ou maus. Sem o apoio incondicional da minha família e também das pessoas que estão comigo no dia a dia, além de todos os funcionários e companheiros de clube, nada disso seria possível”, concluiu.

Tricampeão pelo Palmeiras e bi pelo Cruzeiro

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Mayke conquistou o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro, logo em sua primeira temporada como profissional. O lateral-direito ainda foi titular e um dos destaques da campanha, recebendo, inclusive, o prêmio Bola de Prata como melhor jogador da sua posição. Na temporada seguinte, seguiu como um dos protagonistas do time, ganhando mais uma vez a competição nacional.

“Já estou no Palmeiras há alguns anos e aqui vivi momentos incríveis e inesquecíveis. Mas, certamente, 2023 foi uma temporada especial, por tudo o que já comentei, e eu guardarei com bastante carinho. Foi o ano que eu mais joguei, mais participei de gols e vivi momentos importantes em campo. Como eu já falei, terminar com mais uma conquista do Brasileirão é especial demais. Agora, vou sair de férias com a família e descansar o corpo e a mente pra voltar com tudo e fazer de 2024 mais um ano vitorioso”, declarou.

