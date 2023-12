Bola de Prata: dupla estrangeira leva o prêmio de melhores volantes

Os volantes do Bola de Prata estão definidos. Nesta quinta-feira (7), em São Paulo, a emissora ESPN entregou os prêmios de melhores volantes a uma dupla estrangeira: o paraguaio Villasanti, do Grêmio, e o chileno Pulgar, do Flamengo.

Os dois passaram por cima de Evangelista, do Red Bull Bragantino.

“Muito feliz por este prêmio. Dedico ao meu filho e aos meus companheiros”, disse Villasanti, cão de guarda que brilhou pelo Grêmio em 2023.

Já no Brena, do Santos e Luana Bertolucci, do Corinthians levaram no futebol feminino.

