Suárez é o Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro-2023

Suárez é o craque do Campeonato Brasileiro de 2023. Nesta quinta-feira (7), em São Paulo, o astro uruguaio recebeu a Bola de Ouro das mãos do compatriota e ex-zagueiro Lugano. O prêmio encerrou a cerimônia da Bola de Prata, entregue aos destaques do Brasileirão pela ESPN e pela plataforma Star +.

“Como o Abel (Ferreira), estava falando. É difícil para um treinador. E para o jogador também. Ainda mais pela idade. Quase 37 anos, na temporada que tive mais jogos. Consegui ir longe. Por isso, dedico o prêmio a minha mulher e as meus filhos pelo sacrifício”, disse o artilheiro do Grêmio e atacante da seleção do Brasileirão.

Na premiação, Suárez venceu Hulk, do Atlético-MG, e Veiga, do Palmeiras. Para 2024, ele ainda não decidiu onde vai jogar. Porém, sua trajetória no Tricolor deve ter encerrado nesta quarta-feira (6), com o vice-campeonato brasileiro.

Aline Gomes, por sua vez, faturou no feminino, consolidando o seu hat-trick. Atacante da Ferroviária, ele havia vencido os prêmios de melhor atacante e revelação do ano. Isso com apenas 18 anos!

“Já não sabia o que falar. Estes prêmios são muito importantes para minha carreira”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.