Gil revela desejo de renovar com o Corinthians

Um dos maiores jogadores do Corinthians nos últimos anos, o zagueiro Gil não esconde seu desejo de renovar com o Timão e, assim, continuar no clube em 2024. Em entrevista após a vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba, na última quarta-feira (06), ele expôs isso.

“Desde que começou o ano, sempre deixei bem claro que tenho contrato até 31 de dezembro. Por mais que o Campeonato Brasileiro tenha acabado, vou continuar cumprindo com minha palavra. Depois disso, vou sentar com meu empresário e ver o que é melhor. Esse é o certo a se fazer, até em respeito ao clube”, comentou Gil, que tem 36 anos.

O zagueiro chegou ao Corinthians em 2013, onde ficou até 2016. Portanto, conquistou três títulos em sua primeira passagem pelo clube. Depois de um período na China, retornou ao Timão em 2019. Até aqui, são mais de 400 jogos com a camisa alvinegra, com 19 gols.

“Minha prioridade sempre foi o Corinthians, desde que cheguei aqui. Na segunda passagem, tive propostas melhores, mas decidi vir para cá. Nós só ficamos chateados porque quando perdemos sempre se coloca a culpa nos mais velhos, pelo peso que temos, pela dedicação, e o que fizemos aqui. Mas o mais importante é seguir trabalhando”, completou Gil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.