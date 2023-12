Justiça retira Ednaldo Rodrigues do cargo de presidência da CBF

Ednaldo Rodrigues foi retirado do cargo de presidente da CBF, nesta quinta-feira (7), em decisão unânime dos desembargadores da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A corte determinou que José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), assuma a entidade provisoriamente e convoque novas eleições em até 30 dias. A CBF irá recorrer da sentença no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os desembargadores entenderam que o Termo de Acordo de Contuda (TAC) assinado entre o Ministério Público e a CBF é ilegal, já que o órgão não possui legitimidade para se envolver em assuntos da entidade esportiva. O acordo foi feito em março de 2022, que resultou na eleição de Ednaldo para presidente da CBF por um mandato de quatro anos.