Borbas é a revelação do Brasileiro para os Terrabolistas

O atacante Thiago Borbas, que defende o Bragantino, foi escolhido pelo Terrabolistas como a revelação do Brasileirão-2023. O uruguaio vencendo a disputa popular acirrada que teve o zagueiro Lucas Beraldo, do São Paulo, e Gabriel Moscardo, volante do Corinthians. Borbas fez nove gols no Brasileirão, sendo o segundo artilheiro do time (atrás de Sasha, com 11).

“Borbas já mostrou brilho no River Plate do Uruguai e tem muitos gols pelo Bragantino. É uma grande revelação. Sempre que entrou no segundo tempo, foi para para decidir. Um talismã. Enfim, um moleque que joga muita bola, disse Fernanda Arantes, repórter do Terra, e do Terrabolitas” disse Fernanda Arantes, repórter do Terra.

Borbas leva, mas Beraldo é lembrado

O uruguaio Borbas conquistou a premiação pelo povo, mas os especialistas fizeram questão de lembrar o belo papel de Beraldo na zaga do São Paulo.

” A revelação desse campeonato maluco é o Beraldo. Os três finalistas mereciam. Mas, no quesito minutagem, Beraldo leva vantagem sobre o garoto prodígio que é o Moscardo e o Borbas, tão bem dirigido pelo Caixinha. Porém, Beraldo foi muito bem no campeonato. E vamos ficar de olho nele. Deve chegar logo na Seleção”, disse a convidada Juliane Santos.

“Beraldo pareceu mais experiente do que a idade e um dos responsaveis pela temporada boa do Tricolor, lembrou Aline Küller, repórter do Terra.

Confira abaixo o programa especial do Terrabolista, além do “prêmio” de revelação do campeonato, rolaram várias outras atrações, entre eles a eleição da seleção do campeonato e a decepção. Aliás, quem você acha que decepcionou?