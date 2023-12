Rodrigo Caetano indica permanência no Atlético e cita sequência de Felipão e Hulk

Cobiçado pelo Corinthians, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, mostrou que terá sequência no clube mineiro em 2024. Aliás, ele também falou da permanência de Hulk e Luiz Felipe Scolari para a próxima temporada.

Inicialmente, após a derrota do Galo para o Bahia, na noite dessa quarta-feira (6), na última rodada do Campeonato Brasileiro, Caetano falou de uma reunião que tem com Felipão para alinhar os pensamentos em relação ao próximo ano.

“Tudo indica continuidade. O próprio Felipão falou que nós temos uma reunião nesta sexta-feira (8) de planejamento. Eu espero que as coisas se encaminhem para a continuidade. É o que eu posso dizer de momento. Eu faço questão de esclarecer que em momento nenhum eu estou apalavrado com um outro clube”, disse.

Ainda na entrevista coletiva, ele também falou sobre a permanência de Hulk no elenco alvinegro. “Na minha opinião ele não vai sair. Ele não tem nada, nós não tivemos nenhuma proposta, ele tem contrato de um ano, mais um ano (de renovação). Ele está feliz”, concluiu.

Felipão, afinal, teve sua sequência no clube questionada após início conturbado no Atlético, com nove jogos sem vitória. Já Rodrigo Caetano é o grande desejo do Corinthians para 2024, apesar de a própria diretoria do Galo garantir que o diretor tenha sequência no clube. Hulk, enfim, deixou dúvidas sobre seu futuro no Galo em sua última entrevista, ao não confirmar que seguirá no time mineiro.

Atlético não tem negociações de saída

O diretor atleticano, aliás, ainda destacou que não há negociações de saída do clube no momento. Ele ainda voltou a salientar a situação envolvendo o Atlético e o atacante Hulk.

“Tem situações que o clube controla. O mercado, ele se movimenta. Pela relação que temos com o Hulk, se ele tivesse qualquer tipo de proposta, ele já teria nos procurado. Ele é extremamente identificado, joga todos os jogos. Sofre quando não ganha, se dedica 200% para o clube. Acho que ele, ao se manifestar daquela forma, apenas disse mais ou menos o que eu estou falando. Se vier alguma coisa, ele vai trazer para o clube. Mas, em momento nenhum, manifestou desejo de sair”, finalizou.

