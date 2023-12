Fluminense alcança média expressiva de público no Maracanã em 2023

O Fluminense se despediu do Maracanã na última quarta-feira (6), depois de ser derrotado pelo Grêmio na última rodada do Brasileirão. No estádio, os jogadores tricolores conquistaram vitórias marcantes e títulos históricos em 2023. No entanto, nada disso teria acontecido se não fosse pelo apoio vindo das arquibancadas.

Torcida do Fluminense no Maracanã

O clube, afinal, teve um média de público de 40.672 torcedores nos jogos como mandante no Maracanã. Ao todo, as arquibancadas do estádio receberam 1.301.509 tricolores em 2023. No Sócio Futebol, houve uma média de 22.281 associados por jogo.

O Fluminense, por sinal, disputou 32 jogos como mandante no Maracanã. O time, dessa forma, obteve 22 vitórias, sete empates e três derrotas, totalizando um aproveitamento de 76% no estádio em 2023. A equipe conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Libertadores ao longo deste período.

A maior média de público aconteceu no jogo entre Fluminense e Internacional, pelo duelo de ida da semifinal da Libertadores. Afinal, 67.515 torcedores marcaram presença no Maracanã para acompanhar os jogadores tricolores em uma das partidas mais decisivas da temporada.

Após uma média de público impressionante no Maracanã, os jogadores tricolores agora concentram suas forças na disputa do Mundial. A competição acontece entre os dias 18 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita. O time, dessa forma, vai em busca de mais um título expressivo em 2023.

