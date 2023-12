Adryelson despista sobre transferência ao Lyon

Eleito um dos melhores zagueiros do Brasileirão, Adryelson tem seu futuro indefinido no Botafogo. Afinal, com conversas encaminhas com o Lyon, da França, o defensor tem grandes chances de jogar no futebol europeu em 2024. Entretanto, durante a premiação do Bola de Prata, o alvinegro despistou sobre o rumo de sua carreira.

“Vou aproveitar as férias. Como falei, sou muito grato pela temporada que fiz, o grupo todo. (Sobre o futuro) deixo nas mãos do meu empresário e do Botafogo. Agora vou aproveitar as férias”, disse Adryelson.

Ainda no primeiro turno do Brasileirão, enquanto o Botafogo sobrava na competição, líder disparado, o jogador entrou na mira do Lyon, que também pertence ao empresário norte-americano John Textor. O mesmo aconteceu com o goleiro Lucas Perri.

No entanto, com a queda de rendimento do time carioca, ele focou apenas na reta final da competição, deixando de lado qualquer assunto sobre a sua saída. Mas, mesmo com o término do torneio, Adryelson segue sem comentar sobre seu futuro.

Prêmio Bola de Prata

Após ser indicado como um dos melhores zagueiros do Brasileirão, Adryelson fez questão de agradecer o elenco do Botafogo.

“Primeiramente agradecer a Deus por estar ganhando esse prêmio individual, à minha esposa e minha família por todo o apoio. Sei que é individual, mas todo o elenco do Botafogo faz parte disso. Sem eles eu não estaria aqui. Só tenho a agradecer a Deus, é um sonho de todo jogador ganhar esse prêmio. Obrigado por tudo”, agradeceu o jogador.

