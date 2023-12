Dupla explica andamento das renovações de contrato com o Flamengo

O Flamengo encerrou a temporada e, apesar do revés para o São Paulo, garantiu a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Diante disso, o próximo passo é iniciar a reformulação do elenco, que passa também pelas renovações para 2024. Assim, Everton Ribeiro e Bruno Henrique falaram como andam as negociações para permanecer no Rubro-Negro.

Com isso, o clube carioca retomará as negociações com o camisa 7, que estavam travadas. O foco será intensificar as conversas com o meio-campista, visto que ambos preferiram focar na reta final do Campeonato Brasileiro antes de solucionar os entraves, segundo o portal ‘ge’. Após a derrota para o Tricolor Paulista, o jogador falou sobre o assunto.

“Todo ano vem renovando, trocando. Chegam jogadores e saem jogadores. O meu agente vai conversar agora. Deixamos finalizar tudo para ficar o pensamento só na reta final do campeonato. Agora a gente vai ver, preciso pensar e ver o que vai ser melhor para todo mundo”, disse na zona mista do Morumbi, antes de acrescentar: “Não tem nada apalavrado, negociado ainda, mas sempre tivemos bom relacionamento. Espero que a gente possa conversar e se resolva tudo. Ciclos vão e vêm, é natural do futebol, e espero terminar da melhor maneira possível no Flamengo”, completou, que deseja seguir por dois anos, enquanto o clube ofereceu apenas um. Acordo selado com atacante

Outro jogador que tem contrato até o fim do ano é Bruno Henrique. No entanto, a situação já está mais bem encaminhada, visto que o Flamengo já avançou nas conversas para a renovação de contrato até 2026. Antes disso, o Palmeiras chegou a sondar e oferecer proposta, mas o clube carioca venceu a disputa.

“Da minha parte está assinado, fico mais três anos. Todo mundo sabe, está acertado, agora deixo com meus empresários e a diretoria para acertarem os pontos que faltam. O acordo foi dos dois lados, eles fizeram o que podiam, e eu também fiz o que pude para poder continuar no Flamengo, que era o meu desejo”, disse o atacante.

Além dele, o tem das renovações de Gabigol e David Luiz também são tratadas internamente. O zagueiro, de 36 anos, pretende ficar no Rubro-Negro, ainda mais com a chegada de Tite. Em campo, ele atingiu a meta de jogos estabelecida em contrato para a renovação automática por mais uma temporada.

O camisa 10, por sua vez, teve a negociação antecipada, visto que tem contrato até dezembro de 2024 e as partes acordaram um novo contrato até fim de 2028. O clube não tem pressa para fazer o anúncio oficial, visto que a renovação dividiu opiniões depois do baixo desempenho do ídolo nesta temporada e o alto valor das conversas.

