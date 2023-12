De saída do Vasco, Abel vê demissão de Bracks como ‘injustiça’

As mudanças no futebol do Vasco não param! Além de Paulo Bracks, demitido na manhã desta quinta-feira (7), Abel Braga deixará o Cruz-Maltino na virada do ano, quando encerra o seu contrato. Mas, a demissão de seu colega foi o estopim para o ex-treinador romper, ainda que antes do fim do vínculo, a sua relação com o clube.

Para Abel, atualmente com 71 anos, o que foi feito com o ex-diretor esportivo foi uma injustiça. Ao “ge”, ele afirmou que não gostou da forma como o desligamento aconteceu. Além disso, classificou a atitude da SAF como “decepção”;

“Hoje no Brasil tem muito executivo bom. Mas ninguém teve esse trabalho como o Paulo. Ele teve que montar um novo time em seis meses, com uma nova comissão. Como é o cara é demitido assim? Ninguém trabalhou melhor do que ele, foi uma injustiça. É lógico que com ele sendo demitido, também estou me retirando. Foi ele que me contratou, foi uma parceria incrível”, disse.

“Foi um trabalho muito legal, um lado que eu não conhecia. Sempre trabalhei em campo. Acho que cumpri muito bem essa função da relação entre os jogadores e comissão técnica, dei opiniões, coloquei as minhas ideias. Devo tudo ao Vasco, mas foi uma grande decepção. Estou me desligando. Com certeza o Vasco não vai mais passar por isso no ano que vem”, completou Abel, falando sobre a experiência em assumir o cargo de diretor técnico.

Destino de Abel Braga: Porto Alegre

Livre no mercado, Abel aceitou um convite de Roberto Mello, candidato à presidência do Internacional. Assim, caso Roberto seja eleito no sábado, o ex-treinador assumirá o cargo de direto técnico.

