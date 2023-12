Renato e Grêmio iniciam conversa sobre renovação de contrtato

Logo após a vitória do Grêmio por 3 a 2 sobre o Fluminense, na última rodada do Brasileiro, Renato Gaúcho evitou falar sobre a renovação de contrato. No entanto, nesta quinta-feira (7), dia seguinte ao jogo que deu ao Grêmio o segundo lugar no Brasileiro, o técnico já iniciou conversações com o clube para estender o vínculo com o clube.

O contrato do técnico com o Grêmio terminará no fim deste ano. Porém, as negociações devem avançar já nos próximos. A diretoria gremista já começou a avaliar as condições. Igual a Renato, o presidente do clube, Alberto Guerra, também desconversou sobre o assunto após o jogo com o Flu.

No entanto, já houve um primeiro contato. Renato já havia conversado preliminarmente com o dirigente pouco antes da rodada final do Brasileiro. A direção do clube, no entanto, ficou de analisar os valores da proposta de Renato Gaúcho.

Informações não confirmadas indicam que Renato pediu 50% de aumento, o que ele considera a valorização de seu trabalho no Grêmio. Ele, no entanto, deixou margem para negociar com os dirigentes. Pelo bom entendimento entre as partes a chance de renovar é grande.

Depois da vitória sobre o Fluminense e com o vice-campeonato do Brasileiro, a tendência de renovação cresceu ainda mais. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, afirmou a seus colaboradores que o acerto é provável.

Guerra garantiu que já nesta quinta-feira conversaria com Renato Gaúcho. O dirigente pretende tomar uma decisão o quanto antes para não atrapalhar o planejamento da equipe para o ano que vem. Guerra aposta na boa relação com o treinador para concretizar o acerto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.