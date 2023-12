Praxedes demonstra desejo de permanecer no Vasco

Com o término da temporada de 2023, o Vasco começa a focar definitivamente no planejamento para o próximo ano. Assim, uma das decisões que a diretoria precisará tomar é acerca da permanência de Praxedes, que tem contrato de empréstimo válido até o fim de dezembro. Após a vitória diante do Red Bull Bragantino, clube que detém os seus direitos econômicos, o volante disse que o seu desejo é de permanecer no time carioca.

“Isso aqui é um momento único. O importante era o Vasco permanecer na Série A. É um clube gigante, não pode brigar lá em baixo, tem que brigar para ganhar títulos. Viver isso aqui é um momento que vai ficar marcado para o resto da vida. O meu desejo é ficar. Vamos ver os próximos capítulos”, disse Praxedes ao “Lance!”.

Aliás, para entrar em campo contra o Massa Bruta, o Vasco precisou pagar um valor previsto no contrato entre os clubes. Ou seja, mais um indício de que o técnico Ramón Díaz gosta do jogador.

Falando em Ramón Díaz…

Ainda após a partida em São Januário, Praxedes elogiou Ramón e sua comissão técnica. Além disso, aproveitou para reafirmar o seu desejo de permanecer no clube carioca.

“O Ramón é um cara sensacional. Ele, o Emiliano. Como eu falei, o meu desejo é ficar. Mas agora a gente tem que esperar, o importante era ganhar esse jogo e permanecer na Série A. Agora é ver os próximos capítulos. O meu desejo é ficar”, detalhou Praxedes.

Caso queira ficar com Praxedes em definitivo, o Vasco terá que pagar R$ 25 milhões, valor previsto em contrato.

