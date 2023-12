Flamengo termina temporada sem títulos pela primeira vez desde 2016

Em 2023, o Flamengo teve oito chances de erguer uma taça, porém encerrou 2023 de forma frustrante. De forma melancólica, a equipe carioca não conquistou nem mesmo a Taça Guanabara, que ficou com o Fluminense. Nesse sentido, a equipe terminou o ano com quatro vice-campeonatos e um revés para o São Paulo, no Morumbi.

A última vez em que o Rubro-Negro encerrou um temporada sem qualquer troféu foi em 2016. Desde então, o clube beliscou grandes competições como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, mas também a modesta Taça Guanabara.

Depois de demitir Dorival Júnior, a direção rubro-negra optou pelo nome de Vitor Pereira. A série de fracassos, porém, teve início no dia 28 de janeiro, com o vice da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, derrota por 4 a 3. Em seguida, o vexame no Mundial de Clubes ao perder a semifinal para o Al-Hilal, antes mesmo da Arábia Saudita começar investir no futebol do país. Na disputa do terceiro lugar, o Rubro-Negro venceu o Al- Ahly.

Menos de um mês depois, mais uma derrota. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Independiente Del Valle com gol de Arrascaeta nos acréscimos. Por outro lado, no Equador, ficou com o vice ao perder nos pênaltis. A chance era erguer a taça do Carioca, mas mesmo depois de vencer por 2 a 0 o jogo de ida contra o Fluminense, tomou a virada com direito a uma goleada por 4 a 1. O Tricolor também ficou com a Taça Guanabara.

Vice, eliminação e arrancada final

Com a queda de Vítor Pereira, o foco foi trazer um treinador de nome e a escolha foi Jorge Sampaoli. O técnico conseguiu fazer a equipe avançar para as oitavas de finais da Libertadores com o segundo lugar do Grupo A. Sem repetir escalações, o comandante jamais conseguiu fazer o time engrenar.

O estopim foi a agressão do preparador Pablo Fernández em Pedro, que fez o ambiente se demonstrar. Assim, a maneira como o treinador argentino conduziu o ocorrido, atrelados aos fracos resultados deixaram a situação insustentável. Em campo, o Flamengo foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final para o Olímpia, do Paraguai.

Além disso, teve uma fraca atuação diante do São Paulo na final da Copa do Brasil e perdeu em pleno Maracanã. Na volta, o empate no Morumbi selou o destino de Sampaoli.

No fim, com a chegada de Tite, o time iniciou uma arrancada e chegou a somar o mesmo número de pontos do campeão Palmeiras a duas rodadas do fim. Contudo, com duas derrotas nas últimas rodadas caiu para quarto, garantindo assim a vaga na fase de grupos da Copa. Libertadores.

