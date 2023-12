Al-Ittihad é derrotado no último jogo antes do Mundial de Clubes

O Al-Ittihad teve uma atuação ruim e perdeu para o Damac, em partida pela 16ª rodada do Campeonato Saudita, que marcou o último jogo antes do Mundial de Clubes. A derrota por 3 a 1, fora de casa, foi a primeiro do técnico Marcelo Gallardo no comando da equipe saudita e teve desfalques importantes como Benzema e o brasileiro Romarinho. N’Koudou balançou a rede duas vezes e o goleiro Marcelo Grohe (contra), anotaram os gols da vitória. Pelo lado do Al-Ittihad, Hamdallah, de pênalti, marcou o de honra.

Além disso, o técnico Marcelo Gallardo ganhou mais uma preocupação para o Mundial. O zagueiro brasileiro naturalizado italiano Luiz Felipe sentiu uma lesão muscular logo aos 11 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído. Por outro lado, a boa notícia ficou por conta do retorno do volante Kanté, relacionado como titular após quase um mês fora por lesão muscular.

Por fim, o Al-Ittihad fará sua estreia no Mundial de Clubes contra o Auckland City na primeira fase, no dia 12 de dezembro. Caso passe no primeiro duelo e avance também nas quartas de final, contra o Al-Ahly, do Egito, o time será o adversário do Fluminense na semifinal.

