Virginia desmente boato de envolvimento com Neymar

A influenciadora digital, Virginia Fonseca precisou utilizar suas redes sociais, nesta quinta-feira (7), para desmentir os boatos de que já teve algum caso com o jogador Neymar. A especulação surgiu após ela anunciar a parceria do jogador com a empresa WePink e fazer fotos com o atleta.

Inicialmente, a influenciadora garantiu que nunca teve qualquer relação com Neymar e pediu “fim” nos comentários sobre o assunto.

“Eu e o Neymar NUNCA ficamos e NUNCA chegou nem perto disso acontecer! Parem com isso, gente… Eu admiro MUITO o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora”, salientou.

Aliás, ainda pelas redes sociais, a influenciadora comemorou a parceria entre a WePink e o Neymar. Aliás, o cantor Zé Felipe, casado com Virginia, participou da negociação para ter o atleta.

“Isso foi um passo ENORME para a nossa empresa que tem apenas 2 anos! Ter a confiança de um dos maiores do MUNDO, é algo para se comemorar! E meu marido, Zé Felipe, comemorou com a gente, além de participar desde o início de tudo. Não peço aplausos de ninguém, apenas RESPEITO! Sou casada, tenho minha família, que é TUDO para mim, e TUDO é sempre por eles”, acrescentou.

As fotos da divulgação da parceria, aliás, foram feitas na mansão do craque, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Aliás, o fotógrafo foi Lineker, que veio de Dubai para fazer o trabalho.

Neymar, afinal, está afastado dos gramados tratando uma lesão no joelho esquerdo. Ele machucou no jogo entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 e precisou passar por procedimento cirúrgico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.