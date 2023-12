Fluminense inscreve elenco para a Copinha sem ‘destaques recentes’

O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira (7), a lista oficial de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos torcedores. Nomes de destaques recentes como Arthur, Isaac, João Neto e Kauã Elias não estão presentes, o que indica que possam ser utilizados nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

O intuito da comissão técnica é jogar com os titulares só a partir da quarta ou quinta rodada da Taça Guanabara, segundo o portal ‘ge’. Isso irá acontecer para dar mais tempo de férias ao elenco que disputará o Mundial de Clubes no fim desta temporada. A competição termina no dia 22 de dezembro, enquanto o Estadual terá início entre 17 e 18 de janeiro.

Nesse sentido, a tendência é que o grupo seja formado por atletas profissionais não inscritos no Mundial de Clubes, como Leo Fernández, Lelê, Giovanni, Felipe Andrade, reservas pouco utilizados e jovens da base. Veja abaixo a lista de joias que não disputarão a Copinha.

Kayky Almeida (18 anos), zagueiro;

Joilson (20 anos), zagueiro;

Justen (20 anos), zagueiro;

Rafael Monteiro (19 anos), lateral-esquerdo;

Dohmann (18 anos), volante;

Erick (19 anos), volante;

Thiago (19 anos), volante;

Arthur (18 anos), meia;

Isaac (19 anos), atacante;

Kauã Elias (17 anos), atacante;

João Neto (20 anos), atacante;

Lista oficial da Copinha

A competição será disputada de 2 a 25 de janeiro, e o Fluminense terá à disposição 30 jogadores nascidos entre 2003 e 2007. No Grupo 13, com sede em São Carlos, o Tricolor terá como adversários o São Carlense-SP, Lagarto-SE e São Raimundo-RR na primeira fase.

Goleiros

Álvaro

Antônio Carlos

Dayvisson Henrique

Gustavo Felix

Laterais Esquerdinha

Júlio Fidelis

Léo Jance

Miguel Sampaio

Zagueiros

Caio Amaral

Davi Schuindt

Gustavo Cintra

Loiola

Meias

Agner

Davi Melo

Fabinho

Freitas

Henrique

Hiago

Isac Martins

Isaque

Luis Fernando

Luiz Freitas

Riquelme Felipe

Atacantes

Crysthyan Lucas

Enzo

João Lourenço

Kelwin

Gustavo Lobo

Marcão

Matheus Reis

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.