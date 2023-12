STJD arquiva pedido de inquérito do Botafogo contra a arbitragem

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou o pedido de inquérito do Botafogo para apurar ações da arbitragem em 2023. Para justificar a sua decisão, José Perdiz, presidente da entidade, classificou a solicitação da defesa do Alvinegro como “sem consistência”.

"Não vejo mínimas possibilidades jurídicas para abertura de inquérito, vez que as razões apresentadas são subjetivas e sem consistência, porque são interpretações unilaterais que não guardam pertinência com a realidade desportiva", diz parte do trecho da decisão do STJD.

No pedido de inquérito, o Botafogo utilizou do relatório da Good Game!, empresa norte-americana contratada por John Textor, dono da SAF alvinegra. Nele, aliás, são citados erros de arbitragem contra o time carioca. Por outro lado, lances em que o Palmeiras, campeão brasileiro, foi favorecido.

Veja a decisão completa do STJD

“Trata-se de Pedido de Instauração de Inquérito ajuizado pela SAF-Botafogo levantando argumentos sobre condutas comissivas e omissivas da arbitragem em diversas partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol- série A-2023.

Apresenta um relatório da empresa “Good Game New Deal for Sport” (folhas 07/192) para justificar o Pedido de abertura de Inquérito.

Não vejo mínimas possibilidades jurídicas para abertura de Inquérito, vez que as razões apresentadas são subjetivas e sem consistência, porque são interpretações unilaterais que não guardam pertinência com a realidade desportiva.

Diante do exposto, determino o arquivamento sumário do presente pedido nos termos do artigo 83 do CBJD, por ausência de elementos indispensáveis ao procedimento