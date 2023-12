Racismo contra Vini Jr: MP espanhol solicita arquivamento de inquérito sobre insultos na chegada ao Mestalla

O Ministério Público espanhol solicitou, nesta quinta-feira (7), ao Tribunal de Instrução de Valência, o arquivamento do inquérito aberto em relação aos insultos racistas dirigidos a Vini Jr na chegada ao estádio Mestalla, em Valencia, em 21 de maio de 2023. Este novo caso de racismo aconteceu durante uma partida entre Valencia e Real Madrid, válida pelo Campeonato Espanhol.

A solicitação do arquivamento do inquérito aconteceu devido à impossibilidade de identificar os responsáveis pelos insultos do lado de fora do estádio, apesar dos vídeos publicados nas redes sociais que posteriormente foram incluídos no caso.

No entanto, o processo relacionado aos insultos sofridos por Vini Jr dentro do estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol, continua em andamento. Assim, neste segundo caso, três torcedores acabaram sendo denunciados.

Al-Ittihad perde o último jogo antes do Mundial de Clubes

O jogador brasileiro confirmou na época que pretendia mover uma ação judicial, alegando que os insultos racistas aconteceram de forma generalizada entre todos os torcedores do Valencia presentes no local. Além disso, após este caso, Vini Jr se posicionou firmemente na luta contra o preconceito, com duras críticas a LaLiga, após outros episódios de racismo.

MP da Espanha pede quatro anos de prisão acusados de pendurar boneco de Vinicius Jr

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.