Everton Ribeiro faz autocrítica após ano ruim do Flamengo

Após muitos tropeços e eliminações, Everton Ribeiro fez um balanço da temporada do Flamengo nas redes sociais. O meia, dessa forma, lamentou os resultados obtidos e reconheceu que poderia ter entregado mais. A equipe rubro-negra não conseguiu conquistar nenhum título em 2023.

“Nação, eu não preciso nem dizer que o ano de 2023 não foi como esperávamos, nem como vocês mereciam. Vocês estão cansados de ler e de ouvir isso. Nós, atletas, temos uma parcela grande de responsabilidade. Não dá pra fugir disso. Não adianta fingir que nada aconteceu. Nós não podemos nos acostumar com esse tipo de resultado”.

Continuou o jogador:

“O Flamengo não pode passar um ano inteiro sem levantar uma taça. Eu, particularmente, não passava por isso desde 2010. Poderíamos ter feito muita coisa diferente, e me incluo nisso. Não foi um ano fácil pra mim. Sinto que rendi menos do que poderia, que entreguei menos do que eu e vocês sabemos que consigo”.

Everton Ribeiro, entretanto, diz que é preciso ter coragem e repensar o que foi feito para evitar novos erros.

“Foi complicado. Desde o começo, voltando da Copa do Mundo, com grandes competições já nas primeiras semanas e meses do ano… É preciso coragem pra olhar no espelho, ver onde erramos, no individual e no coletivo. Cada um precisa rever o que fez e o que poderia ter feito. A gente sempre pensa no futuro, mas esse ano não pode ser esquecido. Não dá pra repetir os mesmos erros. O Flamengo tem um grande técnico e vai ter tempo pra trabalhar e se preparar muito melhor. Essa torcida merece uma história diferente no ano que vem”, publicou Everton Ribeiro no Instagram.

Temporada do Flamengo

O Flamengo disputou Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil em 2023. No entanto, os jogadores rubro-negros não conseguiram ser eficientes dentro de campo. Ao longo deste tempo, muitas mudanças e reformulações aconteceram no Ninho do Urubu. Afinal, três técnicos diferentes passaram pelo clube neste ano.

Momento de Everton Ribeiro

Aliás, Everton Ribeiro não conseguiu adquirir uma sequência positiva pelo Flamengo em 2023. O meia acabou perdendo espaço nesta temporada e ficou no banco de reservas com Vítor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite. O camisa 7, por sinal, está no clube desde 2017 e é um dos ídolos do elenco rubro-negro.

O meia conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas no Rio de Janeiro. Apesar dos títulos, Everton Ribeiro vive situação indefinida no Flamengo. O contrato do jogador se encerra em dezembro deste ano e as partes ainda não acertaram uma renovação de vínculo. Aos 34 anos, o camisa 7 vive os últimos momentos da carreira.

