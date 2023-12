Benfica x Farense: escalações e onde assistir

O Benfica recebe o Farense nesta sexta-feira (8), às 15h, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Português. Em caso de vitória diante de seus torcedores, os Encarnados podem dormir na liderança da competição.

Como chega o Benfica?

Vice-líder do Campeonato Português, o Benfica está com 29 pontos, sendo dois a menos que o rival Sporting. Ou seja, em caso de vitória no Estádio da Luz, os Encarnados vão dormir na primeira posição.

O time comandado pelo técnico Roger Schmidt está invicto a 11 jogos. Mas, a equipe vem de um tropeço na liga nacional e ficou no empate sem gols diante do Moreirense, fora de casa. Além disso, os Encarnados terão que superar os desfalques de Alexander Bah, André Gomes, David Neres e Juan Bernat, todos lesionados.

Como chega o Farense?

O Farense está em oitavo lugar no Campeonato Português, com 16 pontos. Mas, apesar de ter alcançado uma sequência positiva de quatro jogos sem perder, o time vem de uma derrota em casa para o Vitória de Guimarães por 2 a 1, que interrompeu a boa fase da equipe.

Ao mesmo tempo, para tentar voltar a somar pontos na liga, o Farense terá que superar os desfalques de Jhon Velásquez e Fabrício Isidoro, lesionados, enquanto Mattheus aparece como dúvida.

Benfica x Farense

13ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sexta-feira, 08/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Benfica: Anatoliy Trubin; Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolás Otamendi e Morato; Florentino Luís e João Neves; Ángel Di María, Rafa Silva e João Mário; Casper Tengstedt. Técnico: Roger Schmidt.

Farense: Ricardo Velho; Pastor, Zach Muscat, Gonçalo Silva e Talocha; Cláudio Falcão, Vítor Gonçalves e Mohamed Belloumi; Mattheus Oliveira, Marco Matias e Bruno Duarte. Técnico: Jose Mota.

Onde assistir: ESPN e Star+

