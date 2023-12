Everton vence Newcastle e sai da zona de rebaixamento da Premier League

O Everton está fora da zona de rebaixamento da Premier League. Embalado pelos torcedores no estádio Goodison Park, os Toffees venceram o Newcastle por 2 a 0 nesta quinta-feira (7), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Os donos da casa construíram o resultado no segundo tempo, após duas falhas do lateral-esquerdo Trippier e um gol de Beto marcado no apagar das luzes. Além do gol do atacante português, McNeil e Doucouré já haviam balançado a rede.

Com o resultado, o Everton chegou aos 10 pontos e subiu para a 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Além disso, o time comandado pelo técnico Sean Dyche mostrou bastante evolução após a punição da perda de 10 pontos na Premier League, por irregularidades no fair play financeiro. Assim, o Everton mudou a postura dentro de campo e vem de resultados positivos nas últimas rodadas.

Por outro lado, o Newcastle não conseguiu apresentar um bom futebol e foi superado fora de casa. Ao mesmo tempo, os Magpies cairam para a 7ª posição, com 26 pontos, e desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Everton x Newcastle

Mesmo fora de casa, o Newcastle conseguiu se impor no primeiro tempo e teve mais controle da posse de bola. Por outro lado, as melhores chances foram criadas pelo Everton. Mas, ambas esquipes não estavam com a pontaria em dia e acertaram a meta adversária apenas duas vezes.

Na volta do intervalo, as equipes saíram mais para o jogo e o duelo ficou animado. Até que o lateral-direito Trippier, que era um dos destaques do Newcastle no jogo, falhou feio em um domínio e a bola sobrou para McNeil abrir o placar aos 33 minutos. O gol embalou os donos da casa, que mantiveram a pressão e em nova falha de Trippier, Doucouré apareceu livre na grande área para ampliar. Além disso, ainda deu tempo de Beto fazer uma bela jogada individual e confirmar o 3 a 0 no apagar das luzes.

Jogos da 15ª rodada da Premier League

Terça-feira (5/12)

Wolverhampton 1×0 Burnley

Luton Town 3×4 Arsenal

Quarta-feira (6/12)

Sheffield United 0x2 Liverpool

Fulham 5×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x2 Bournemouth

Brighton 2×1 Brentford

Manchester United 2×1 Chelsea

Aston Villa 1×0 Manchester City

Quinta-feira (7/12)

Everton 3×0 Newcastle

Tottenham x West Ham – 17h15

