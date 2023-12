Vini Jr volta a treinar com bola no Real Madrid após lesão com a Seleção Brasileira

O Real Madrid está mais perto de contar com a volta do atacante Vini Jr. Nesta quinta-feira, o camisa 7 foi a campo no CT de Valdebebas e trabalhou com bola. Inicialmente, porém, o jogador realizou atividades em separado dos demais companheiros de equipe.

Vini sofreu uma lesão na coxa esquerda em novembro, na derrota da Seleção Brasileira para a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Dessa forma, a expectativa era de que ele retornasse aos gramados apenas em fevereiro de 2024. O jornal “Marca”, contudo, afirmou que existe a chance do atacante voltar ainda na primeira quinzena de janeiro.

Esta foi a segunda contusão que Vini Jr sofreu nesta temporada. No fim de agosto, o ex-jogador do Flamengo se machucou em partida contra o Celta de Vigo, também um problema muscular. Na ocasião, entretanto, a lesão foi na coxa direita. À época, ele perdeu as primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas com o Brasil.

Na temporada 2023/24, o jogador entrou em campo 13 vezes nas 20 partidas que o Real Madrid realizou. Ao todo, o camisa 7, que estendeu seu contrato com o clube merengue recentemente, marcou seis gols e deu quatro assistências.

