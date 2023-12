Athletico recebe sondagens de Corinthians e Fluminense por Christian

Com o fim da temporada, as equipes brasileiras começam a se planejar para 2024 e reestruturar seus elencos. Nesse sentido, Fluminense e Corinthians sondaram o volante Christian, do Athletico-PR. O jogador, de 22 anos, tem contrato com o Furacão até o fim de 2025, porém desperta o interesse e tem mercado. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do portal ‘ge’.

Por outro lado, o clube paranaense só pretende ouvir propostas e se movimentar no mercado após a eleição para a presidência do Conselho Deliberativo, que será nesta sexta-feira (8). A tendência é que o grupo liderado pelo atual presidente Mário Celso Petraglia vença por aclamação por ser a única chapa do pleito.

No Athletico-PR desde 2017, Christian chegou ao elenco profissional dois anos depois. Sendo assim, esteve em campo em 41 oportunidades nesta temporada, com sete gols marcados e duas assistências.

Negócio com o Bahia não avançou

No fim do ano passado, o jogador chegou a ser negociado com o Bahia, entretanto a transação não avançou, visto que o Tricolor de Aço decidiu mudar os termos da transferência e não agradou a diretoria do Furacão. Além disso, ele chegou ter sondagens de Cruzeiro, Vasco e Fluminense para uma negociação por empréstimo

Com a camisa da equipe paranaense, o volante conquistou três estaduais e uma Sul-Americana. Por fim, Christian teve uma passagem pelo Juventude, por empréstimo, há quatro anos.