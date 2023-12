Abel dá sinal de que vai seguir no Palmeiras: ‘Acho que fico’

O trabalho de Abel Ferreira já rendeu nove títulos ao Palmeiras. O último deles foi o segundo troféu consecutivo do Campeonato Brasileiro após ascensão surpreendente. A confirmação da conquista veio após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, na última quarta-feira (06). O grande questionamento que fica é se o comandante português seguirá no Alviverde.

Isso porque Abel recebeu uma proposta milionária para treinar o Al-Sadd, do Qatar. Ao ser questionado sore o assunto, a sua primeira resposta foi um sinal positivo para os palmeirenses.

“Acho que sim (que fica)”, declarou rapidamente em entrevista na cerimônia do prêmio ‘Bola de Prata’, da Espn.

Técnico do Palmeiras confessa desgaste

O treinador do Palmeiras, em coletiva, após o empate com o Cruzeiro e carimbar o título do Brasileirão, fez afirmações que indicam cansaço. Especialmente pela maratona de jogos na temporada em um calendário caótico do futebol brasileiro.

“Primeiro de tudo preciso descansar, não posso tomar boas decisões no meio do furacão. Tenho que sair da ilha para perceber. Sou um treinador muito emocional, tomei decisões muito egoístas que tiveram impacto na minha família. Há uma forte probabilidade de continuar, há um contrato, gosto de cumprir”, confessou o português.

“São três anos intensos, prazerosos, algumas derrotas, muitas alegrias, mas o mais importante é… Palmeirenses, desfrutem os títulos, não se preocupem com isso. Um dia o treinador vai embora, e o Palmeiras vai continuar sendo grande, sendo saindo agora ou daqui a três anos. Preciso descansar, ver a família, estar com meus pais, ligar a lareira, e não fazer nada “, complementou.

Aliás, na mesma entrevista, mas em outro momento, Abel optou por desviar o foco com relação a sua continuação no Alviverde.

“Vocês sabem que tenho contrato, no futebol não posso garantir nada. Quando cheguei aqui não podia prometer títulos, só uma equipe de qualidade. Eu tenho contrato e qualquer coisa que aconteça, não sei o que vai acontecer. Estou cansado, preciso de férias. Dia 17 já voltamos a competir. É muito difícil para mim”, declarou.

Títulos de Abel Ferreira no Brasil

A passagem do comandante português pela equipe paulista já possui três anos. Além do bicampeonato brasileiro, o profissional já tem pelo Alviverde dois títulos da Libertadores, dois estaduais. Bem como um troféu de Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.

