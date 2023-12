Tottenham leva a virada em casa, e segue decepcionando no Inglês

O Tottenham teve uma derrota de amargar, nesta quinta-feira (7/12) pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Afinal, jogando em casa contra o também londrino West Ham, dominou totalmente no primeiro tempo. Apresentou 80% de posse, 12 finalizações a 4 e saiu na frente com gol de Romero. Mas voltou outro time na etapa final. Dessa forma, levou a virada: 2 a 1. Os gols dos Hammers foram de Bowen e Ward-Prowse.

Assim, o Tottenham soma seu quinto jogo sem vencer (quatro derrotas e um empate) e vai caindo na tabela. O time que beliscava os primeros lugares, agora tem 27 pontos, em quinto lugar, nove atrás do líder Arsenal. O West Ham vai se recuperando. Tem 24 pontos, em nono lugar.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Só deu Tottenham no primeiro tempo

O West Ham entrou em campo fechado, deixando a bola com o time da casa. Uma única finalização no alvo e um ataque perigoso, numa cabeçada de Paquetá. Já o Tottenham teve pelo menos quatro chances. Uma, entrou. Após escanteio Romero subiu mais que a marcação e fez de cabeça aos 11 minutos. Nas demais, Lo Celso chutou uma que parou no goleiro Fabianski, Son não foi feliz em uma delas e Porro isolou a dele. Porém, tamanha superioridade não fez o time ir para o intervalo com vantagem maior.

West Ham vira na etapa final

Veio o segundo tempo e o Tottenham voltou sonolento, deixando o West Ham gostar do jogo e empatar aos seis minutos quando 0 artilheiro Bowen ganhou uma disputa de bola pela esquerda e apareceu para concluir uma bola espirrada na zaga após chute de Kudus. O Tottenham seguiu lerdo e Paquetá quase virou em contra-ataque. Apenas depois dos 15 minutos foi que os Spurs voltaram ao jogo. Mas sem potência ofensiva. Aos 22, Richarlison entrou. Dois minutos depois, perdeu uma chance, numa cabeçada que passou raspando a trave direita de Fabianski.

Mas, aos 28 veio a virada do West Ham num erro incrível do Tottenham. O lateral italiano Udogie atrasou uma bola no fogo para o goleiro Vicário, não vendo que Bowen estava no lance. O goleiro italiano ainda conseguiu abafar, mas a bola ficou com Prowse. O primeiro chute foi na trave, mas a bola voltou para o meia dos Hammers colocar dentro do gol.

Contudo, um erro incrível da defesa do Tottenham, aos 29, deu a chance para o West Ham virar. O lateral-esquerdo Italiano Udogie foi atrasar uma bola para o goleiro Vicário. Mas não viu que Bowen estava na jogada. O goleiro italiano ainda comseguiu abafar, mas a bola ficou com Ward-Prowse. O meia chutou a primeira vez na trave. Porém, voltou para ele, que marcou e deu números finais ao jogo.

Jogos da 15ª rodada da Premier League

Terça-feira (5/12)

Wolverhampton 1×0 Burnley

Luton Town 3×4 Arsenal

Quarta-feira (6/12)

Sheffield United 0x2 Liverpool

Fulham 5×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x2 Bournemouth

Brighton 2×1 Brentford

Manchester United 2×1 Chelsea

Aston Villa 1×0 Manchester City

Quinta-feira (7/12)

Tottenham 1×2 West Ham

Everton 3×0 Newcastle

