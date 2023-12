Pogba pode pegar quatro anos de suspensão por doping; Juventus estuda rescisão

Suspenso preventivamente por doping, o meio-campista Paul Pogba corre risco de pegar um gancho pesado. A Organização Nacional Antidopagem da Itália (Nado) pediu uma suspensão de quatro anos para o jogador da Juventus, que, dessa forma, agora aguarda o julgamento.

Em setembro, o francês testou positivo para o uso de testosterona, em jogo do Campeonato Italiano. Na ocasião, Pogba não entrou em campo, mas foi sorteado para o exame antidoping após o jogo. O duelo aconteceu pela primeira rodada da Lega Serie A, e a Velha Senhora venceu a Udinese por 3 a 0.

À época, a brasileira Rafaela Pimenta, empresária do jogador e também do atacante Erling Haaland, defendeu o atleta. A empresária afirmou que Pogba não quis infringir as regras e que eles aguardavam a contraprova. O segundo teste, porém, também deu positivo.

A Nado ainda não marcou a data do julgamento que pode tirar Pogba dos gramados por quatro anos. Segundo a imprensa italiana, a Juventus acompanha o caso e está pronta para rescindir o contrato do atleta se a suspensão acontecer.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.