Getafe x Valencia: escalações e onde assistir

Getafe e Valencia se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 17h, no Coliseum Alfonso Pérez, na partida de abertura da 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam para se firmar na parte de cima da tabela.

Como chega o Getafe?

O Getafe defende uma invencibilidade em casa, onde conquistou todas as vitórias até agora no Campeonato Espanhol. No entanto, o time de Madrid vem de uma derrota fora de casa para o Las Palmas por 2 a 0 e precisa reencontrar o caminho das vitórias para nas se afastar da parte de cima da tabela.

A equipe aparece na 10ª posição, com 19 pontos. Além disso, a boa notícia fica por conta da presença confirmada do atacante Borja Mayoral, autor de oito dos 17 gols marcados pelo Getafe nesta edição da LaLiga.

Como chega o Valencia?

Por outro lado, o Valencia caiu de rendimento após um bom início de temporada e atravessa um bom momento. O clube está na 9ª posição com os mesmos 19 pontos do adversário desta sexta-feira, mas leva vantagem no critério de desempate (número de vitórias).

O clube de Mestalla não vence há três jogos, sendo duas derrotas e um empate. No entanto, a aposta do Valencia para escapar da má fase é o jovem Hugo Duro, autor de sete gols e duas assistências neste Campeonato Espanhol.

Getafe x Valencia

16ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sexta-feira, 08/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)

Getafe: Soria; Iglesias, Dakonam, Álvarez e Angileri; Greenwood, Milla, Maksimovic, Aleñá; Mayoral e Latasa. Técnico: José Bordalás

Valencia: Mamardashvili; Correia, Mosquera, Gabriel Paulista e Gasiorowski; Foulquier, Pepelu, Guerra e Fran Pérez; Diego López e Hugo Duro. Técnico: Rubén Baraja

Onde assistir: Star+

