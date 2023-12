Mesmo com interesse do exterior, São Paulo espera manter Lucas

A novela sobre a possível renovação de Lucas Moura ainda não acabou, mas o São Paulo está confiante em um final feliz. O jogador está na mira de quatro clubes do exterior, sendo dois ingleses, um norte-americano e um mexicano. Entretanto, a diretoria tricolor continua otimista quanto à possibilidade de manter o meia-atacante de 31 anos.

Embora Lucas Moura tenha sondagens e até propostas para deixar o São Paulo após o fim do ano, a cúpula tricolor segue conversando com o jogador e negociando em busca de um acordo positivo para ambas as partes. O contrato de Lucas com o Tricolor vai até 31 de dezembro e as negociações acontecem há algumas semanas. Agora, com o fim da temporada concretizado, os últimos passos poderão ser dados na direção de uma renovação oficial.

Lucas Moura voltou ao Tricolor no meio deste ano, após passar 11 temporadas na Europa. Identificado com a equipe onde surgiu para o futebol, o jogador conquistou a Copa do Brasil com apenas 2 meses de clube. O carinho da torcida, que sempre esperou por sua volta, também deverá contar como um fator importante para ‘balançar’ o atleta a ficar no Morumbi.

O camisa 7 terminou a temporada com alguns problemas físicos, mas atuou com determinada regularidade pelo São Paulo. Ele disputou 19 partidas e marcou dois gols nesta sua segunda passagem pela equipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.