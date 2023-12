Dorival deseja a manutenção de James no São Paulo em 2024: ‘Conto com ele’

O São Paulo se despediu da temporada com o pé direito, com uma vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira (06), no Morumbi. Assim, o período de especulação de chegadas e saídas começa. Nesse último caso, há rumores de que James Rodríguez pode deixar o time paulista. Dessa forma, o técnico Dorival Júnior, tratou de deixar claro que sua vontade é da manutenção do colombiano no elenco.

“Eu conto com o James. Na maioria das vezes, ele infelizmente retornou da seleção com problema agravado, pequenas lesões que dificultaram consideravelmente os treinamentos com nosso grupo, tanto que com o retorno da seleção, depois de 10 ou 15 dias, ele ainda continua entregue ao departamento médico. Não é surpresa”, esclareceu o treinador.

Em seguida, o comandante ressalta que defendeu a contratação do meio-campista. Inclusive, o colombiano não correspondeu a expectativa já que se esperava que ele se tornasse o protagonista da equipe.

“Minha intenção é utilizar o James na próxima temporada, sim. É um grande jogador, foi avalizado por todos nós de modo geral. Espero que tenha um 2024 ainda melhor do que foi em 2023”, apontou Dorival.

A respeito da entrevista em que o meio-campista não garantiu sua permanência no São Paulo, o técnico minimizou para evitar polêmica. Posteriormente, Dorival afirmou acreditar que a pré-temporada pode ser um diferencial para a sua melhora de desempenho.

“Cada um fala o que deseja, respeito. Tomara que ele possa desenvolver bem desde a pré-temporada. Ele tem contrato e estamos contando com a permanência dele”, complementou.

Rendimento de James no São Paulo

Desde a sua chegada no Tricolor Paulista, o colombiano atuou em 14 partidas, sendo nove como titular. Por sinal, em apenas um jogo ele esteve em campo por noventa minutos, nos demais foi substituído. Até o momento, James marcou um gol e deu duas assistências. Seu contrato com o São Paulo é válido até a metade de 2025.

