Sorteio da Copa América-2024: onde assistir, quais seleções e os potes

Rolaá nesta quinta-feira (7/12) o sorteio dos grupos da Copa América-2023, que ocorrerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho. nos Estados Unidos. O evento erá realizado no James L. Knight Center, em Miami, nos Estados Unidos. A competição terá 16 seleções. São dez da América do Sul e seis da Concacaf (Américas do Norte, Central e Caribe).

Onde assistir

O Canal SporTV tranmite a partir das 21h30 (de Brasília).

Entenda o sorteio

O sorteio tem algum direcionamento. Os cabeças de chave estão definidos e não pode ter grupo com mais de três seleções da Conmebol ou mais de duas da Concacaf. Um exemplo, a Bolívia necessariamente cairá no grupo dos Estados Unidos ou México, que são cabeças ao lado de Argentina e Brasil. Das 16 seleções, 14 são conhecidas. As duas últimas vagas ainda serão conhecidas e são de seleções da Concacaf, através de dois duelos: Honduras x Costa Rica e Trinidad e Tobago x Canadá.

As eleições do sorteio

Pote 1 (cabeças de chave)

Cabeça de Chave A – Argentina (Atual campeã)

B – México (campeão da Copa Ouro)

C – EUA (País anfitrião)

D – Brasil (melhor seleção raqueada na Fifa)

Pote 2

Colômbia, Equador., Peru e Uruguai

Pote 3

Chile, Panamã, Paraguai e Venezuela

Pote 4

Bolívia, Jamaica, Concacaf 1 (Canadá/Trinidad e Tobago) e Concacaf 2 (Costa Rica/Honduras)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook