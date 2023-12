Na mira de paulistas e cariocas, Cauly deve permanecer no Bahia

O meia-atacante Cauly, do Bahia, terminou o Campeonato Brasileiro como um dos principais destaques de sua equipe. Dessa forma, ele interessa diretamente a clubes paulistas e cariocas mas a tendência é que permaneça mesmo no Tricolor Baiano. Apesar de estar na mira de Corinthians, Palmeiras e Flamengo, o jogador de 28 anos ainda tem mais três temporadas sob contrato com a equipe de Salvador.

O Jogada10 apurou que as três equipes estão interessadas em tirar Cauly do Bahia. Entretanto, o clube não deverá facilitar para liberá-lo e pretende fixar um valor considerado alto para uma eventual negociação. O vínculo dele com o Bahia, recém adquirido pelo milionário Grupo City, vai até dezembro de 2026.

Seja como for, o Bahia ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo meia-atacante. Na temporada de 2023, o jogador chamou a atenção, com 47 jogos e 10 gols marcados. Só no Brasileirão, foram 32 partidas e quatro tentos anotados. Ele chegou no início da temporada, vindo do Ludogorets, da Bulgária, onde ficou as quatro temporadas anteriores.

Aliás, Cauly é um jogador que nunca tinha atuado profissionalmente no Brasil. Após passar por três clubes alemães, onde começou sua carreira, ele foi quatro vezes campeão nacional na Bulgária e, logo em sua primeira temporada no Brasil, mostrou muita qualidade. No Brasileirão, deu oito assistências, sendo o terceiro jogador com o melhor rendimento neste quesito.

