Real Madrid destaca papel de Endrick no título do Palmeiras

A repercussão internacional sobre Endrick vem desde os primeiros meses como profissional do Palmeiras. E tal cenário ganhou um capítulo a mais na última quarta-feira (6/12). Isso porque, além de celebrar a conquista do bicampeonato brasileiro, o jovem atacante foi parabenizado pelo Real Madrid, seu próximo clube. Em postagem nas redes sociais, o time espanhol enfatizou que ele foi o autor do gol no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro .

“Parabéns, Endrick, pelo seu segundo Brasileirão consecutivo. Seu gol no último jogo ajudou seu time, o Palmeiras, a conquistar um título merecido. Estamos muito orgulhosos de você”, escreveu o Real Madrid em sua conta no Twitter.

A concretização da venda do promissor jogador por parte do Palmeiras ocorreu em dezembro de 2022 por 35 milhões de euros fixos. A quantia pode aumentar, pois há um bônus de 25 milhões de euros, em metas de rendimento. Os clubes chegaram a um acordo de que Endrick se apresentaria ao Real Madrid na metade de 2024, quando completa 18 anos.

Chegada de Endrick ao profissional do Palmeiras

O atacante subiu ao profissional na reta final da temporada passada, após destaque nas equipes sub-17 e sub-20. Enquanto isso, no elenco principal do Alviverde, ele participou de sete jogos, anotou dois gols e ainda foi campeão da Série A.

Posteriormente, na atual temporada repetiu o feito e ainda conquistou o Campeonato e a Supercopa do Brasil. Em 2023, Endrick disputou 53 jogos e marcou 14 gols, sendo 11 deles no Campeonato Brasileiro.

