Mesmo após o fim do Campeonato Brasileiro, ainda parece longe do fim a discussão entre John Textor e Leila Pereira. Afinal, o chefe da SAF do Botafogo voltou a retrucar a presidente do Palmeiras, em uma troca de farpas que continua se estendendo. Assim, nesta quinta-feira (7/12), o dirigente botafoguense relembrou os erros de arbitragem que, alegadamente, teriam beneficiado o Alviverde a sair com o título brasileiro.

Na última alfinetada de Leila, ela afirmou que John Textor se comportou de um jeito “desequilibrado” por conta dos protestos. O norte-americano, aliás, prometeu ir até a justiça comum contra a CBF, embora só tenha acionado, até o momento, a Justiça Desportiva. Então, o dirigente botafoguense emitiu uma nota oficial, prosseguindo a discussão, em seu site.

No documento, John Textor afirma que o Palmeiras é “protegido da arbitragem”. Ele se apoia em um relatório da empresa Good Game!, que ele contratou e que aponta supostos erros da arbitragem em favor do Palmeiras. É com base nisso que o dirigente prometeu ir à justiça comum.

Veja trechos da nota de John Textor

“Eu sinto que essas sérias circunstâncias de erros de arbitragem e, provavelmente, manipulações de partidas, coloquem o Botafogo numa posição avessa aos interesses dela (Leila Pereira). Continuo com o interesse de trabalhar com o Palmeiras e todos os clubes do Brasil para uma nova liga, que terá o suporte de fair play para a competição nacional”.

“Ironicamente, assim como ela sugere que eu sou um cara ‘desequilibrado’ por causa do estudo, eu queria lembrá-la que estamos buscando algo equilibrado para o benefício de todos os clubes, benefício de todo o Brasil”.

“Quanto a equilíbrio, é preciso observar que o time dela vive em um mundo em que jogar 11 contra 10 representa equilíbrio. O Palmeiras se beneficiou dessa vantagem 11 vezes durante a temporada e as outras equipes tiveram, em média, este benefício em três vezes”.

” A estatística, claro, não faz menção aos três cartões vermelhos óbvios que o Palmeiras deveria ter levado, no mínimo, assim como há documentações independentes na mão do STJD. É sabido que outros clubes se sentem da mesma forma, o Palmeiras se aproveita de proteção da arbitragem”.

“Temos evidências comprovadas que mostram que isso teve uma mudança efetiva na tabela do campeonato”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.