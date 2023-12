Sorteio da Copa América-2024. Estes são os rivais do Brasil

Foram sorteados na noite desta quinta-feira (7/12), os grupos da Copa América-2024, que será nos Estados Unidos, entre 20 de junho e 14 de julho. A cerimônia, que contou com vários convidados – entre eles Ronaldinho Gaúcho representando o Brasil – ocorreu no James L. Knight Center, em Miami, cidade que será palco da final da competição, que terá 16 seleções (dez da Conmebol e seis da Concacaf) divididas em quatro grupos. Os dois primeiros de cada grupo avançarão às quartas. Mas, a partir daí, jogo único eliminatório até a final.

O Brasil, cabeça de chave do Grupo D terá como rivais Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica. Os locais dos jogos estão definidos: A estreia da Seleção Brasileira será dia 21/6 no Sofi Stadium, em Inglewood na California. O segundo jogo será dia 28/6 em Las Vegas, no Allegiant Stadium. Já a terceira partida será em 1/7 no Arrowhead, em Kansas City.

Veja abaixo como ficou o sorteio:

OS GRUPOS DA COPA AMÉRICA-2024

Grupo A

Argentina (cabeça de chave, atual campeão da Copa América)

Peru

Chile

Canadá ou Trinidad e Tobago

Grupo B

México (cabeça de chave, atual campeão da Copa Ouro)

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos (cabeça de chave, anfitrião)

Uruguai

Panamá

Bolívia

GRUPO D

Brasil (cabeça de chave, melhor ranqueado da Fifa)

Colômbia

Paraguai

Honduras ou Costa Rica

Além do sorteio a cerimônia apresentou a mascote, o Capitán e também a bola, que em vez de ser criada pela Nike, agora é da Puma, a nova patrocinadora da competição.

O sorteio teve alguns momentos de descontração, como a declaração de Roque Santa Cruz ao se aproximar de Ronaldinho Gaúcho, pouco antes dos dois sortearem os grupos, aos lado de Jorge Campos, ex-goleiro do México e do argentino Zanetti:

“Deixa eu tocar nele para ver se eu pego um pouco da magia”.

Detalhes da Copa América

A Copa América de 2024 tem 14 sedes, com a partida de abertura ocorrendo no Mercedes Benz, em Atlanta e a final do Hard Rock Stadium, em Miami. Ela servirá também como um teste tanto para a Copa do Mundo de Clubes de 2025, que será nos Estados Unidos, como para a Copa do Mundo de 2026.

A Argentina é a atual campeã e principal favorita da Copa América-2024. Vai em busca de seu 16º caneco. É a maior campeã ao lado do Uruguai (que não vence desde 2011). O Brasil ganhou nove vezes, a última em 2019.)

