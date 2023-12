Suárez se despede da torcida do Grêmio na manhã desta sexta

Luis Suárez irá dar adeus ao Grêmio pela última vez de fato nesta sexta-feira (8). O clube convocou a torcida para comparecer ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, de onde o atacante irá voltar ao Uruguai, sua terra natal, para o período de férias. O adeus está marcado para as 7h, no Portão 8 do aeroporto.

O dado curioso é que esta será a terceira despedida de Suárez no Grêmio. A primeira foi na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, em casa, pela penúltima rodada do Brasileirão. Mas o camisa 9 decidiu também disputar a última partida, fora de casa, contra o Fluminense, na qual brilhou com um dos gols da vitória por 3 a 2. Este foi, de fato, seu último jogo com a camisa tricolor.

Suárez irá voltar com a família para o Uruguai para as festas de fim de ano, mas a tendência é que, em 2024, se transfira para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Lá, poderá jogar ao lado de Lionel Messi, craque argentino com quem dividiu muitos anos com a camisa do Barcelona, da Espanha.

No Grêmio, Suárez marcou 29 gols, sendo 17 deles no Brasileirão, no qual terminou como vice-artilheiro. Pelo Tricolor Gaúcho, ele conquistou um Campeonato Estadual e uma Recopa.

