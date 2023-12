Ruan Oliveira, do Corinthians, rompe ligamento e terá de passar por cirurgia

A temporada acabou para o Corinthians, mas uma notícia triste veio da última partida. Afinal, o meia Ruan Oliveira rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e terá de passar por cirurgia. A lesão aconteceu na vitória sobre o Coritiba, na quarta-feira, e os exames foram realizados nesta quinta. O “ge” deu a informação primeiramente.

Ruan começou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo. 13 minutos depois de entrar, porém, ele ficou com a perna presa em uma disputa, quando sofreu a contusão. O jogador deixou o gramado do Couto Pereira chorando.

Emprestado pelo Metropolitano (SC) até o fim do mês, Ruan Oliveira irá renovar o contrato com o Corinthians para realizar a recuperação. A lei obriga que o clube mantenha um jogador machucado sob contrato a fim de que ele se recupere. O mesmo acontece com Paulinho, por exemplo.

Ruan chegou ao Timão em 2019, por empréstimo, e passou por muitos momentos difíceis. O jogador operou o joelho esquerdo três vezes e chegou a ficar exatos mil dias sem entrar em campo. Neste ano, contudo, recuperado, ele fez 28 jogos. Marcou dois gols e deu três assistências.

