‘No peito e na alma’: Rodrygo lamenta rebaixamento do Santos

Embora esteja brilhando no Real Madrid, da Espanha, Rodrygo não esquece o Santos, onde começou sua carreira. O atacante de 23 anos demonstrou abatimento e tristeza com o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (7), um dia depois da derrota para o Fortaleza, ele postou uma mensagem em suas redes sociais, nas quais ressaltou o amor pela equipe santista.

“Serei Santos mesmo que a bola não entre, mesmo que a Vila se cale, mesmo que o Manto Sagrado desbote, mesmo que a vitória esteja longe. Serei Santos seja longa a jornada, seja dura a caminhada, Santos no peito e na alma, no grito e nas palmas”, escreveu Rodrygo, em sua rede social Instagram.

A mensagem, embora batida, já que é muito utilizada por torcedores de outros clubes, mostra um pouco da tristeza de Rodrygo pela queda do Santos. Esta, aliás, foi a primeira vez em que o Alvinegro Praiano caiu para a Série B nacional. Agora, apenas Flamengo e São Paulo surgem como clubes sem nenhum rebaixamento.

Rodrygo atuou com a camisa do Peixe até 2019, antes de sua venda para o Real Madrid. Além dele, outros jogadores revelados pelo clube, como Neymar, atualmente lesionado, também demonstraram apoio à torcida e ao clube, depois do rebaixamento.

