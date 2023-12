Conheça Antônio Carlos, zagueiro próximo de acertar com o Fluminense

Apesar de ter o Mundial de Clubes pela frente, o Fluminense já começou a planejar o elenco para 2024. Nesse sentido, as negociações com o zagueiro Antônio Carlos, do Orlando City, avançaram, conforme revelado por Paulo Angioni, diretor de futebol do clube. Assim, o jogador está bem próximo de ser o primeiro reforço para a próxima temporada.

O sistema defensivo tende a ser o setor mais carente do Tricolor para o início do ano. Isso porque o presidente Mário Bittencourt revelou que Nino e André devem deixar o clube após a disputa do Mundial. Com isso, o clube terá que se lançar ao mercado e antes do sonho de repatriar Thiago Silva, encaminhou um reforço menos badalado, porém que tem ligações com o time das Laranjeiras.

Dessa forma, caso a negociação seja concretizada, Antônio Carlos poderá utilizar o lema do “bom filho à casa torna”. O atleta foi formado nas divisões de base do Fluminense, entretanto não se profissionalizou pelo clube. Antes mesmo de estrear entre os profissionais, terminou sua formação no Corinthians e reencontrou o time carioca na Copinha.

Protagonista na Copinha e curta passagem pelo Rio

Na edição de 2012, o defensor se tornou protagonista na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, o jogador marcou os dois gols do triunfo por 2 a 1 sobre o time carioca.

Sem muito espaço entre os profissionais do Corinthians, Antônio Carlos foi cedido ao Avaí e se destacou nas temporadas de 2014 e 2015, com 92 partidas. O desempenho chamou a atenção do Flamengo, que o trouxe em dezembro, mas não teve muitas chances com Muricy Ramalho e logo rescindiu o contrato de empréstimo. Eduardo Baptista, então, comandou a Ponte Preta e deu uma chance ao atleta.

Título brasileiro e peça-chave nos Estados Unidos

No fim de 2016,o Palmeiras contratou Eduardo Baptista, que decidiu apostar em Antônio Carlos novamente. Com a camisa alviverde, o jogador esteve em campo em 86 oportunidades e estufou a rede três vezes em quatro temporadas. Além disso, fez parte da conquista do título brasileiro de 2018 e deixou o clube dois anos depois para se aventurar no futebol norte-americano.

No Orlando City, fez uma temporada convincente e logo se firmou como titular. Por lá, conquistou a US Open Cup, também conhecida como Copa dos Estados Unidos, em 2022. Na atual temporada, o zagueiro disputou 24 jogos, marcando um gol e uma assistência.

A equipe dos Estados Unidos chegou a exercer uma cláusula no contrato que permitia uma renovação automática por mais um ano, porém pesou o desejo do atleta, de 30 anos, em retornar ao Brasil. O Fluminense, portanto, pagará uma quantia para que a liberação aconteça. Em julho, a negociação quase aconteceu, mas o zagueiro não conseguiu a liberação

