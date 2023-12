Ancelotti vem? Jornalistas analisam situação após problemas com Ednaldo e futuro da Seleção

O futuro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é uma incógnita. Afinal, com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em tirar o presidente Ednaldo Rodrigues do cargo, ninguém sabe o que será do dia de amanhã. Dessa forma, o futuro da Seleção Brasileira também fica indefinido. Afinal é Ednaldo quem afirma ter um acordo para que o técnico Carlo Ancelotti assuma o comando da Canarinho a partir do meio de 2024. E agora? Ancelotti certamente estará com uma pulga atrás da orelha em relação a este suposto acordo com um …ex-presidente?

Neste momento, Fernando Diniz é o treinador da Seleção Brasileira. O contrato, porém, é válido até o meio do próximo ano somente, e ele tem apenas mais dois jogos à frente do Brasil (os amistosos da Data-Fifa de março). Para a Copa América 2024, que o Brasil acabou de conhecer seus adversários, a situação é desconhecida.

Vale lembrar, entretanto, que Ednaldo Rodrigues e a CBF podem recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça. Neste momento, contudo, o interventor no cargo é José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Pensando neste imbróglio, o Jogada10 procurou ouvir jornalistas a respeito da situação. Em contato com Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, Luiz Penido e Eraldo Leite, ambos da Rádio Tupi, fizemos as seguintes perguntas:

Acredita que, com a saída de Ednaldo Rodrigues da CBF, Ancelotti possa desistir de assumir a Seleção Brasileira? Caso Ancelotti não venha, acha que o correto seria a permanência de Diniz ou o ideal seria buscar outro nome?

Confira a seguir as respostas

Wellington Campos

“Primeiro: essa situação do Ednaldo não vai ser resolvida agora. Se a Fifa entender que há uma intervenção do poder público na CBF, ela mesmo vai esfriar a CBF, e a Seleção sai das Eliminatórias, por exemplo, não vai jogar a Copa América… Assim, os clubes também não jogariam a Libertadores e a Sul-Americana. Os clubes também não podem fazer transferências de jogadores para o exterior e nem do exterior para para o Brasil. Segundo: em momento algum o Ancelotti disse que iria para a Seleção Brasileira. Ele tem desconversado sobre esse tema. Pelo o que a gente ouve do notícia da Espanha, está muito mais para ele renovar lá, do que vir para cá.”

“O Diniz é o nome ideal, sim. É um cara que está se impondo, vai precisar de um tempo para crescer com a Seleção e também ter jogadores. O problema não é de técnico, é de jogador.”

Luiz Penido

“Já desistiu. O jornalista Jaeci Carvalho informou que ele renovou com o Real Madrid. Deu a palavra ao Florentino Pérez, presidente merengue que fez uma oferta extraordinária. Só não creio nas ameaças da Fifa de punir o Brasil. Se fosse Sri Lanka, Cuba ou Bangladesh, a Fifa iria com tudo para cima. Mas Brasil, Alemanha, Argentina, França, Inglaterra… aí acho que vão priorizar o dinheiro.”

“Se o Diniz não ganhar os dois amistosos que antecedem a Copa América, vai sair. Mas é claro que um novo presidente deixa o Diniz na linha de tiro.”

Eraldo Leite

“Bem, na verdade o Ancelotti nunca confirmou o suposto acerto com a CBF. Se confirmasse, só o faria ao fim do atual contrato com o Real Madri, em junho. Diante dos acontecimentos de agora não sabemos como Ancelotti reagirá, se é que estaria mesmo disposto a assumir a Seleção Brasileira.”

“Não sendo Ancelotti, não vejo outra alternativa a não ser insistir com Fernando Diniz. Se o atual técnico precisa de tempo para fazer os jogadores entenderem seu modelo de jogo, ter o período da Copa América seria o momento ideal pra se fazer o teste definitivo com Diniz na Seleção.”

