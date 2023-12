Vasco aguarda reposta de Alexandre Mattos para planejar 2024 com diretor

O Vasco já tem um alvo principal para assumir o planejamento do futebol em 2024 e aguarda apenas a resposta positiva de Alexandre Mattos. O diretor, que está no Athletico-PR, vem conversando com a SAF através da intermediários e já tem a proposta está na mesa. Ele é o favorito para substituir Paulo Bracks, demitido na última quinta-feira, após o fim do Brasileirão.

Com isso, o Cruz-Maltino está em compasso de espera por alguma exigência ou contraproposta de Mattos, que segue muito cobiçado no mercado. Afinal, o Internacional também deseja contar ele e o Atlético-MG, que pode perder Rodrigo Caetano para o Corinthians, também está de olho em um possível retorno do profissional, que passou pelo Galo entre 2019 e o início de 2021.

Outros nomes, como o próprio Rodrigo Caetano, além de Juninho Paulista, têm alta aprovação em São Januário e estão na lista. O presidente do Athletico-PR falou há duas semanas a respeito de Mattos, que é CEO de mercado e terá um diretor sob seu comando.

“A não ser que ele (Mattos) queria sair. Tem muitas propostas, mas disse que quer ficar com a gente” disse Petraglia.