Eduardo recebe sondagem do futebol árabe e pode deixar o Botafogo

O Botafogo tem chances de perder peça importante do elenco nas próximas semanas. Afinal, Eduardo recebeu sondagem do futebol da Arábia Saudita, onde atuou por anos no Al Hilal – é ídolo por lá – , e pode deixar o Botafogo após a perda do título do Brasileiro. O meia, aliás, fez péssimo segundo turno, assim como a maioria do time. Nas redes sociais, torcedores o criticaram bastante e até defenderam sua barração dos titulares.

Mas, desta vez, não é a equipe do técnico Jorge Jesus que quer trazê-lo de volta. O Al-Suqoor, da Segunda Divisão local, tenta a contratação do meia de 34 anos para reforçar o grupo atual, que conta, por sinal, com outro brasileiro: o volante Petros, ex-São Paulo e Corinthians. De acordo com informações do portal “Al-Riyadiah”, as conversas entre as partes estão avançadas.

Esse se torna, portanto, o segundo aceno da Arábia Saudita em busca de Eduardo, que fez história no Al Hilal e tem renome no país. Em junho deste ano, um fundo de clubes local fez oferta para levá-lo quando os cariocas lideravam a Série A de braçadas na frente. No entanto, o próprio meia e o Alvinegro recusaram a proposta, já que o camisa 33 era peça incontestável de Luís Castro, à época.

“Sempre aparecem coisas da Arábia, desde quando cheguei aqui, toda janela tem proposta. Fiz uma história muito linda, foram cinco anos no Al-Hilal, se não me engano com 12 ou 13 títulos. Fico feliz de sempre ser lembrado, mas hoje estou supercontente aqui, superfeliz e se Deus quiser quero continuar aqui, a não ser se o Botafogo quiser vender, aí não tem o que fazer (risos)”, disse o jogador, na janela do meio do ano.

Contrato com o Botafogo

Eduardo tem contrato com o Botafogo por mais uma temporada, até dezembro de 2024. Sua multa rescisória está na casa dos 30 milhões de euros, o equivalente a R$ 159 milhões na cotação atual. Ao longo do ano, teve ótimo desempenho no primeiro semestre, porém, caiu vertiginosamente de produção no segundo. Mesmo assim, ao todo, fez 12 gols e deu sete assistências em 49 partidas.

