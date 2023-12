Palmeiras volta a negociar com o Fortaleza por Caio Alexandre

O Palmeiras voltou a conversar com o Fortaleza para contratar o volante Caio Alexandre. As negociações tinham avançado nas últimas reuniões, como noticiou o Jogada10, mas foram paralisadas por conta da reta final do Campeonato Brasileiro. O Verdão brigou até a última rodada pelo título e decidiu focar na luta pela conquista nacional.

O Palmeiras alinhou com o estafe do jogador, alguns detalhes burocráticos como salário, tempo de contrato e bonificações. Contudo, o acerto não depende apenas do clube paulista. Afinal, o Fortaleza finaliza a compra de direitos do jogador junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, dono de percentual do passe do atleta. Assim, caso o Alviverde queira contratar Caio Alexandre, terá que negociar diretamente com o Leão do Pici.

Com o término da temporada, o volante vai curtir as férias enquanto aguarda um avanço nas tratativas para passar por exames na Academia do Futebol ainda neste mês. O Palmeiras, por sua vez, tenta encontrar um denominador comum para fazer negócio com o Fortaleza.

Afinal, o clube cearense desembolsou R$ 12,2 milhões para contratar o volante do Vancouver Whitecaps, do Canadá. Assim, o clube só libera o atleta com um retorno financeiro considerado condizente. Além disso, Caio Alexandre é uma peça importante no plantel de Juan Pablo Vojvoda, que não gostaria de perder o atleta.

Caio Alexandre teve grande temporada, com 61 jogos e cinco gols em 2023 no finalista da Copa Sul-Americana. Além disso, nem mesmo a chegada de Moreno, ex-Racing (ARG), mudou os planos do Palmeiras. Afinal, o clube vê os dois jogadores com características diferentes. Além disso, tanto o argentino quanto o jogador do Leão se encaixam no estilo de jogo do técnico Abel Ferreira.