São Paulo e Dorival devem ter reunião por possível retorno de Nikão

O São Paulo já iniciou o planejamento para 2024 já faz algum tempo, mas tem uma definição para tomar sobre um jogador importante que retornará ao clube. Afinal, o meia-atacante Nikão voltará ao Morumbi na próxima temporada, após um período emprestado ao Cruzeiro.

O jogador já revelou conversa com o técnico Dorival Júnior para um possível retorno ao Morumbi em janeiro. Após a partida contra o Flamengo, pela última rodada do Brasileirão, o treinador elogiou o meia-atacante, mas adotou um discurso de cautela sobre seu retorno.

“Nikão foi meu jogador no Atlético-MG, no início da sua carreira, foi lançado por nós em 2011, 2010, e voltou a ser meu atleta no Athletico Paranaense em 2020. É um jogador que sempre foi muito bem comigo, tem ótimo nível. Nikão sabe o respeito que tenho por ele. Tudo vai ser conversado a partir de agora. Estamos começando a mapear um pouco o mercado para que daqui a pouco a gente tenha um elenco definido. Temos que aguardar algumas decisões”, falou Dorival.

Nikão possui contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2024. Ele chegou ao Morumbi em 2022 com status de estrela e recebeu a camisa 10. Contudo, sua primeira passagem acabou marcada por muitas lesões e pouco futebol. Assim, ele deixou o Tricolor Paulista para atuar emprestado por um ano no Cruzeiro. Na Raposa, seguiu sendo reserva e não teve tantas oportunidades.

Próximos objetivos do São Paulo

O clube deve acelerar a definição do elenco para o início da temporada depois desta sexta-feira (8), quando Júlio Casares deve ser reeleito presidente do São Paulo. Os jogadores se reapresentam no início de janeiro e têm o Paulistão e a Supercopa do Brasil como os primeiros objetivos de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.