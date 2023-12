Corinthians formaliza oferta por Rodrigo Caetano, diretor do Atlético-MG

O Corinthians apresentou uma oferta para tirar Rodrigo Caetano do Atlético-MG. Presidente eleito do Timão, Augusto Melo já confirmou o interesse, e o dirigente já sabe as condições financeiras e o projeto esportivo propostos pelo clube paulista. A cúpula corintiana colocou o diretor do Galo como prioridade para 2024.

Apesar de confiante, o Corinthians também teme jogo duro do Atlético-MG para liberar o profissional. Rodrigo Caetano tem contrato com o Galo até 2026, mas pode rompê-lo sem pagamento de multa a partir de janeiro. O executivo de futebol deve acumular as funções de Alessandro Nunes, que, desde 2020, é gerente de futebol do clube.

Contudo, Augusto Melo quer contar com o profissional já em 2023, a fim de acelerar o planejamento para a próxima temporada. Cobiçado também pelo Vasco, Rodrigo Caetano, por outro lado, deu entrevista dando indícios que permanece no Galo.

“Tudo indica, sim, de continuidade. O próprio Felipão falou que nós temos uma reunião na sexta-feira de planejamento. Eu espero que as coisas se encaminhem para a continuidade. É o que eu posso dizer de momento. Eu faço questão de esclarecer que em momento nenhum eu estou apalavrado com um outro clube”, disse Rodrigo Caetano, em entrevista.

Outros objetivos do próximo presidente do Corinthians

Além disso, Augusto Melo deseja um diretor estatuário, posto que está vago desde março, quando Roberto de Andrade renunciou ao cargo, e um analista de mercado, que fique encarregado de buscar reforços. Com o fim do Campeonato Brasileiro, o presidente eleito deve se reunir com Mano Menezes e começar o planejamento para 2024.

