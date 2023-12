Juventus pretende rescindir com Pogba

O volante Pogba está com os dias contados na Juventus. Afinal, a Velha Senhora quer se desfazer do jogador francês o mais rápido possível. O motivo foi ele ter testado positivo para a testosterona (inclusive, na contraprova), em exame antidoping, após a partida contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano, em agosto deste ano.

Segundo o jornal “La Gazzetta Dello Sport”, a Juventus, a priori, pretende negociar o destrato com o próprio estafe de Pogba. Caso as partes não cheguem a consenso, a Velha Senhora optará pela rescisão unilateral, acrescenta o diário.

Suspenso desde 12 de setembro, o astro ainda aguarda a punição. A Procuradoria já pediu uma pena de quatro anos. A defesa do jogador, no entanto, apresentará os argumentos e acredita que poderá reduzir a sanção para dois anos. O caso ainda cabe recurso recurso no Tribunal Esportivo da Itália e no CAS (Tribunal Arbitral do Esporte), na Suíça.

Pogba tem contrato com a Juventus até 2026. Diante da suspensão do astro, o clube transalpino, então, conseguiu a permissão para pagar, assim, o valor mínimo pela legislação trabalhista italiana: 2 mil euros por mês (R$ 10,5 mil).

Juve mira substituto de Pogba

Segundo a imprensa italiana, a Juventus, aliás, já trabalha com um nome para substituir Pogba. Trata-se de Koopmeiners. O volante holandês tem 25 anos e figura como um dos destaques da Atalanta (ITA). Seu preço de mercado está em cerca de 40 milhões de euros (R$ 211,6 mi).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.