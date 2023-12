Betinho Marques: Com fé e poesia, Cairo Lima, Galo, segue vencendo luta pela saúde

Cairo Lima (47), ex-jogador do Atlético, Guarani, Paraná e outros clubes, segue lutando para recuperar a saúde e recebendo carinho na caminhada. Em função de seus planos profissionais e familiares, Cairo mudou-se para Portugal, quando também já estava atuando como treinador. Inteligente e “moço de família”, Cairo teve seus planos mudados recentemente, quando descobriu um câncer no pulmão com metástases no cérebro, coluna e quadril. Diante da adversidade, sua irmã Patrícia iniciou uma vaquinha on-line para arrecadar R$ 200 mil para custear o tratamento.

Força da Solidariedade

Até o momento Cairo mobilizou, em uma semana, incríveis R$ 111 mil reais. As cifras representam 56% da meta estabelecida. Além da vaquinha, o Atlético, através do Instituto Galo, mobilizou uma campanha com um leilão de camisas do atacante Hulk, que logo foram arrematadas. A ação rendeu R$ 31.680,00. Desta forma, acumulam-se até a data presente, mais de R$ 140 mil para a campanha “Força, Cairo”, o que representa mais de 70% da meta global.

Meio-campista inteligente, Cairo chegou a atuar nas seleções de base do Brasil, marcou gols em clássicos importantes pelo Galo contra Flamengo e Cruzeiro. Foi campeão Mineiro em 1995, 1999 e 2000, Campeão da Copa Centenário e Conmebol em 1997.

Mas o mais importante em toda história do ex-atleta é quem ele é, o que dizem dele. Conversando periodicamente com Cairo, percebemos o senso de preocupação em não atrasar os que estão por perto, o escasso senso de “incomodância” sobra no moço.

Talvez, por isso, o jovem treinador, natural de Uberlândia, tenha recebido tanto carinho nos últimos dias. Além dos craques Taffarel, Gilberto Silva e muitos outros, grande parte da torcida do Galo está preenchendo Cairo de amor e carinho.

Emocionado, em um relato humilde e sereno Cairo ponderou:

“Não tenho palavras. Não fiz tanto pelo Atlético, não fiz tanto por essas pessoas. Só sei que ter jogado nesse clube, ouvir essa torcida, sentir o frio na barriga antes de entrar em campo num clássico, marcar gols em jogos como Cruzeiro e Flamengo me deixaram maior do que eu acho que fui. Só tenho que agradecer”

Vaquinha para Cairo

A vaquinha de Cairo segue firme e você pode colaborar clicando no link abaixo:

vakinha.com.br/4265985

Humano que é, Cairo vive dias de força, momentos de tristeza, recebe amor, chora e sorri, escreve poemas reflexivos e de gratidão a Deus, mas segue na luta. Agora, porém, sabe que ganhou um reforço que não sabia ser tão grande: a Massa do Galo e os amigos do futebol “compraram” esta luta.

Força, música e sol, Cairo! “O mundo é bão, Sebastião”

Galo, som, sol é fundamental!

