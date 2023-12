Juventus e Napoli jogam nesta sexta-feira (8/12), às 16h45 (de Brasília) em jogo que abre a 15ª rodada do Italiano. Com 33 pontos, a Juve está em segundo lugar e assumirá provisoriamente a ponta se vencer (a Inter de Milão lidera com 35 pontos). Já o Napoli, atual campeão, está em quinto lugar, com 24 pontos. Este jogo terá uma cobertura especial da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 16h com um esquenta internacional! Cesar Tavares estará na narração e no comando.